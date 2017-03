Die vier Freundinnen sind in New York. Jede von ihnen verbindet etwas anderes mit dieser Stadt. Viktoria will sich bei ihrer Kollegin Maddie Banks entschuldigen, Joy will sich ihren Lebenstraum erfüllen und für eine Tanzshow vortanzen. Und Elka will auf der Madison Avenue ihre Sachen verkaufen. Währenddessen will Melanie ein besonders böses Mädchen sein.