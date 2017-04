Hot in Cleveland Heute | ORF 1 | 12:50 - 13:10 Uhr | Sitcom Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt J.J. will Victoria seinen Kindern vorstellen und lädt sie zu sich nach Hause ein. Das geht jedoch gründlich schief, da diese noch nicht über den Verlust ihrer Mutter hinweg gekommen sind. Indes bekommt Melanie einen neuen Kollegen an ihre Seite: den machohaften Frankie. Bei ihrem ersten Zusammentreffen fliegen auch gleich die Fetzen. Untertitel: Mamma Mia! Laufzeit: 20 Minuten Genre: Sitcom, USA 2014 Regie: John Whitesell Folge: 20 Schauspieler: Melanie Moretti Valerie Bertinelli Joy Scroggs Jane Leeves Victoria Chase Wendie Malick Elka Ostrovsky Betty White Frankie Will Sasso J.J. Dan Lauria Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets