J.D. möchte unbedingt ein besonderes Highlight in seinem Lebenslauf verewigen. Vor seinem 30. Geburtstag will er unbedingt beim Triathlon durchstarten. Er trainiert wie besessen mit Elliot als Coach. J.D. ist keine Leuchte im Triathlon, doch seine Ausdauer an der Seite von Elliot zahlt sich aus.