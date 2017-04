J.D. spielt "Jiggly Ball" gegen den Hausmeister der Klinik - dabei haben weder er noch sein Gegner eine Ahnung, wie es geht. Der Ausgang ist also im wahrsten Sinne offen. Offen bleibt auch, wie Eliott zur Rückkehr an ihren alten Arbeitsplatz zu bewegen ist. Sie will partout im städtischen Krankenhaus ausharren.