Scrubs - Med School Heute | ORF 1 | 13:50 - 14:15 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt J.D. schwebt auf Wolke sieben und stürzt sich Hals über Kopf in die Beziehung mit Julie. Als er sogar ein Grundstück für das künftige Eigenheim erwirbt, schrillen bei Elliot die Alarmglocken. Derweil gründen Turk, Ted, Lloyd und der Hausmeister eine Playback-Band... Original-Titel: Scrubs Untertitel: Mein kleiner Tolpatsch Laufzeit: 25 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2006 Regie: Linda Mendoza Folge: 9 FSK: 6 Schauspieler: Dr. John "J.D." Dorian Zach Braff Elliott Reid Sarah Chalke le docteur Perry Cox John C McGinley Chris Turk Donald Faison Dr. Perry Cox John C. McGinley Elliot Reid Bill Lawrence Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets