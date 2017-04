(a) Die bösen Düsterlichs, Hildy und Grim, wollen sich das Schloss von Königin Höchstangenehm aneignen und basteln dafür einen gruseligen Riesen. Doch dank der 7Z kann dieser gemeine Riese in die Flucht geschlagen werden. (b) Hildy und Grim jagen den Royalen Rubin, denn er kann Wünsche erfüllen. Um in die Mine zu kommen, schicken sie die 7Z unter Vortäuschung eines Gewinnspiels in den Urlaub.