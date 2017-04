Ihr neues Selbstbewusstsein steht Monika gut. Sie hat sogar den Mut, gegen den Willen ihrer Mutter einen Rock 'n' Roll-Kurs in der Tanzschule durchzusetzen. Der Kurs wird ein voller Erfolg und führt zu zahlreichen neuen Anmeldungen denn "Galant" ist nun die einzige Berliner Schule, die Rock 'n' Roll-Kurse anbietet. Da wird Monika schwanger. Caterina schlägt ihr einen Ausweg vor, bei dem Joachim Franck eine Rolle spielen soll. Doch Monika zögert, obwohl sie spürt, dass Joachim sich verändert hat. Joachim versucht derweil, sein altes Leben hinter sich zu lassen, und zieht aus dem Haus seines Vaters aus. Unterschlupf findet er bei Sonja Lundi, die ihn ermutigt, um Monika zu kämpfen. Doch auch Freddy ist bereit, sein Leben für Monika zu ändern. Helga muss sich in der Zwischenzeit mit der Homosexualität ihres Ehemanns Wolfgang auseinandersetzen. Und Rudi Hauer kämpft weiter um Eva, obwohl Caterina auf dem Abschlussball der Tanzschule die Verlobung Evas mit Professor Fassbender verkünden möchte. Gleichzeitig stellt Fritz Assmann Caterina ein Ultimatum: Entweder sie bekennt sich öffentlich zu ihm, oder er wird die Tanzschule "Galant" und Caterina verlassen. Der Abend des Tanzschulballs wird auch für Monika ein Abend der Wahrheit, denn als Freddy und Monika die gediegene Veranstaltung mit einer wilden Rock 'n' Roll-Einlage unterbrechen, geraten Joachim und Freddy aneinander und es kommt zu einer wilden Schlägerei auf der Tanzfläche. Jetzt liegt alles an Monika.