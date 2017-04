Amerika, 1949. Im Klima des Kalten Krieges reist Albert Schweitzer nach New York, um Spendengelder für seine Lepraklinik im afrikanischen Gabun zu sammeln. Seine Ethik der „Ehrfurcht vor dem Leben“ und sein humanistisches Engagement haben ihn zu diesem Zeitpunkt bereits weltberühmt gemacht, doch selbst das kann ihn nicht vor Bespitzelungen durch den US-Geheimdienst schützen. Der Grund: die enge Freundschaft zu Albert Einstein, der wegen seines kritischen Geistes und seiner Opposition gegen die Atombombe als Kommunist verschrien ist. Unter den liberalen Intellektuellen des Landes hat Schweitzer zahlreiche Anhänger. Doch die ultrakonservative politische Klasse lässt nichts unversucht, um den charismatischen Kriegsgegner und Pazifisten zu diskreditieren. Auch in seinem direkten Umfeld hat der Menschenfreund mit Konflikten zu kämpfen: Schweitzer ist großherziger Humanist, aber auch aufbrausender Patriarch. Seine Ehefrau Helene, seine Tochter Rhena und seine afrikanischen Angestellten haben nicht selten unter seiner Überheblichkeit zu leiden. Schließlich setzt die CIA einen Agenten auf ihn an, der sich als vermeintlicher Helfer in Schweitzers Klinik in Afrika einschleicht. Er soll um jeden Preis Beweise gegen den Arzt sammeln und dafür sorgen, dass dessen Reputation zerstört und die Klinik geschlossen wird. Aus heutiger Perspektive kann man es sich kaum noch vorstellen, aber zur Zeit des Kalten Krieges wurde der spätere Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer in den USA als Staatsfeind verdächtigt. In der packenden Filmbiografie „Albert Schweitzer - Ein Leben für Afrika“ zeigt der historisch nicht belegte, aber plausible Handlungsstrang der Intrige pointiert auf, unter welchem Beschuss der Theologe und Arzt stand. Regisseur und Drehbuchkoautor Gavin Millar zeichnet kein strahlendes Heldenporträt, sondern macht auch den Menschen hinter der Ikone sichtbar. Charakterdarsteller Jeroen Krabbé spielt Albert Schweitzer als durchaus ambivalente Gestalt.