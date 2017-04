Mit Musik die Welt verändern? Den Versuch ist es wert: Seit es Kriege gibt, singen Menschen für den Frieden. Im dem Dokumentarfilm kommen Musiker, Journalisten und Aktivisten der Bewegung zu Wort von Campino bis Westbam, von Sven Regener bis Alec Empire, von Barry McGuire bis zur jungen südafrikanischen Sängerin Alice Phoebe Lou. Anhand von Videoclips, Liveauftritten und ergänzenden Archivmaterialien werden die wichtigsten Songs erklärt und in einen zeitgeschichtlichen, politischen und popkulturellen Kontext gesetzt. Von Billie Holidays ergreifender Anklage "Strange Fruit" über große Hits wie "Blowin' in the Wind", Hausbesetzerhymnen wie "Keine Macht für Niemand", Schlager wie "Ein bißchen Frieden" und den Band-Aid-Gassenhauer "Do They Know It's Christmas" bis zur musikalischen Reaktion auf das Charlie-Hebdo-Attentat: 75 Jahre Protestsongs werden zelebriert. Bei aller politischen Relevanz kommt der Spaß nicht zu kurz ob Cat Stevens seinen "Peace Train" in einer TV-Show mit den Worten "I wrote this one on a train" ansagt, oder ob Sven Regener "Give Peace a Chance" als "Kirchentagsgedöns" bezeichnet dieser Film zeigt: Peace songs can be fun, too!