Krieg der Knöpfe Heute | KiKa | 15:00 - 16:45 Uhr | Abenteuerfilm Infos

Mehr Termine Inhalt 1960, in der südfranzösischen Provinz: Mit einer List beendet Lebrac (Vincent Bres) den Dauerzwist zweier verfeindeter Dorfbanden. Ein Mädchen hilft dabei... Bandenkriege, Schule, Freunde und erste Liebe: Yann Samuells Remake des Kultklassikers fesselt mit dem mitreißendn Mix aus Spannung und Humor. Original-Titel: War Of the Buttons Laufzeit: 105 Minuten Genre: Abenteuerfilm, F 2011 Regie: Yann Samuell Schauspieler: Lebrac Vincent Bres Lebracs Mutter Mathilde Seigner Marie Lanterne Salomé Lemire Azteke, Labrus Sohn Théo Bertrand Bürgermeister Merlin Eric Elmosnino Lehrer Labru Alain Chabat