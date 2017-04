Endlich lernt Swantje ihr Idol "JC" persönlich kennen, doch die ist über ihr überfallartiges Erscheinen zunächst gar nicht begeistert. Schließlich ringt sie sich doch dazu durch, dass Swantje ihr als Praktikantin bei ihrem Style-Blog über die Schulter gucken darf. Sigrid spürt, dass an Swantjes Geschichte etwas faul ist. Schließlich gesteht sie, dass Helen und Arne nicht wissen, dass sie statt Abi zu machen gerade in Lüneburg ist. Sigrid drängt sie, die Eltern zu informieren und die fallen aus allen Wolken, als sie von Swantjes Eigensinn erfahren. Helen und Arne wollen so schnell wie möglich nach Deutschland fliegen. Doch dann findet Arne auf Capri eine germanische Keramikscherbe - was auf eine archäologische Sensation hinweisen könnte und beschließt in Italien zu bleiben - Britta hat mit Timo geschlafen. Ohne viele Worte gehen sie auseinander und spüren sofort eine große Sehnsucht nach einander. Theo sagt Timo auf dem Kopf zu, dass es eine neue Flamme in seinem Leben gibt. Kim und Patrick ziehen zusammen - und Patrick richtet sich die Wohnung mit den Möbeln seines toten Vaters ein. Kim fühlt, dass Patrick noch nicht loslassen kann und sucht nach einer Lösung -