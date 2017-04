Schlechte Nachrichten aus Kiel: Fortan werden die Subventionen an das Bildungsniveau der jeweiligen Gemeinden gekoppelt. Für Büttenwarder eine niederschmetternde Aussicht. Bürgermeister Schönbiehl hat daher sofort errechnet, wie man die sich anbahnende Krise abwehren kann. Drei Leute müssen ihren Hauptschulabschluss nachholen. In der Büttenwarder Sommer-Dorfschule sollen die Kandidaten auf die Prüfung vorbereitet werden. Es ist weniger der Bildungshunger als der Bierdurst, der Brakelmann und Adsche in die Schule treibt. Schönbiehl nämlich hat eine Erfolgsprämie ausgelobt, die die beiden Bauern gut gebrauchen können, um den Dorfkrug-Wirt Shorty wieder etwas versöhnlicher zu stimmen. Bald aber fordert der Schulalltag seinen Tribut. Nicht nur bei den Schülern. Auch der mit einer geradezu vorbildhaften Allgemeinbildung gesegnete Schönbiehl kommt schwer ins Schleudern.