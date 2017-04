Der reiche New Yorker Bankier Jack Campbell ist ein aalglatter, zynischer Geschäftsmann. Nach einer vorweihnachtlichen Begegnung mit einem merkwürdig weisen Ladendieb ändert sich sein Leben von Grund auf: Denn als Jack am nächsten Morgen erwacht, stellt er fest, dass er in einem fremden Bett in einer fremden Wohnung liegt! Nach dem ersten Schock findet er heraus, dass er sich im Haus seiner Jugendliebe Kate befindet, die er eigentlich vor 13 Jahren sitzen ließ, um Karriere zu machen. Jetzt aber ist er plötzlich mit Kate verheiratet, lebt in einem biederen Vorort, hat zwei Kinder und einen schlecht bezahlten Job im Reifenhandel seines Schwiegervaters. Zunächst glaubt Jack an einen Irrtum oder einen schlechten Scherz. Aber als der Yuppie nach Manhattan in sein gewohntes Leben zurückkehren will, erwartet ihn der nächste Schock: In seiner Firma kennt ihn niemand, und in seine Luxuswohnung will man ihn auch nicht hineinlassen. Also muss Jack sich notgedrungen mit seiner neuen Existenz arrangieren - woran er schon bald mehr Gefallen findet als erwartet. Zwar wundert sich Kate über Jacks plötzliche Vorlieben für dicke Autos und teure Anzüge, aber nur seine kleine "Tochter" Annie ahnt, dass mit ihrem Papa etwas nicht stimmt - sie hält ihn für ein getarntes Alien auf Erkundungstour. Als Jack jedoch eines Tages seinen einstigen Mentor, den Wall-Street-Mogul Lassiter trifft, wittert er die Chance, erneut ins Aktiengeschäft einsteigen zu können - ein Plan, der zum Bruch mit seiner neuen, alten Liebe Kate zu führen droht ...