Geplantes Thema: - Kann man sich so sehr ekeln, dass man davon Herpes bekommt? Jeder Mensch kennt es, das Ekelgefühl. Doch bei manchen Menschen ist es so extrem, dass scheinbar nur der Anblick von etwas Ekelerregendem Herpes heraufbeschwört. Ob da was dran ist, weiß Susanne Holst, in "Wissen vor acht - Mensch".