Susan entschuldigt sich bei der gekränkten Melli. Clara fragt William unterdessen, wieso er ihr verschwiegen hat, dass Adrian in sie verliebt ist. Aus Furcht vor einem Schneesturm flüchten sich Adrian und Clara wenig später in die Romantikhütte, die schon für die Hochzeitsnacht von Clara und William vorbereitet wurde - Friedrich stört Charlotte und Werner bei ihrem Kuss und wirft Werner vor, dass er Charlottes Amnesie ausnutzt. Während Charlotte traurig erkennt, dass Werner ihren Kuss nur halbherzig erwidert hat, bemerkt Werner, dass auch André Susan attraktiv findet. Der erobert jedoch Mellis Herz mit heißen Liebesschwüren zurück. Oskar will bei der Hochzeit von Clara und William mit Tina und Alfons einen Schuhplattler tanzen. Charlottes Amnesie weckt das Mitgefühl von Alfons und Hildegard. Wie wäre es wohl bei ihnen, wenn einer von beiden mit der Zeit den anderen vergessen würde?