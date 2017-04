Was gehört zu jedem guten Frühstück und ist an Ostern gar nicht wegzudenken? Die Eier selbstverständlich. Tobi checkt in dieser Folge, woraus Eier eigentlich bestehen, welche Tiere Eier legen und wie aus den ovalen Dingern neues Leben entsteht. Dazu besucht er den Landwirt Georg in Hermannsdorf. Der kümmert sich auf einem großen Bauernhof um mehrere hundert Hühner. Zusammen checken die beiden, wie viele Eier ein Huhn legt, wie daraus ein Küken entsteht, und warum manche Eier braun sind und andere weiß. Außerdem versucht Tobi, ein Huhn zu fangen - was alles andere als leicht ist! Gemeinsam mit Tierarzt Markus findet Tobi heraus, welche Tiere sonst noch Eier legen: Schildkröten und Krokodile zum Beispiel. Die brüten ihre Eier allerdings - anders als die Hühner - nicht selbst aus. Ob Tobi sich an ein Krokodil ran traut? Im großen Eier-Quiz muss Tobi dann ganz unterschiedliche Eier den einzelnen Tieren zuordnen. Ob er herausfindet, welches Tier die größten Eier legt?