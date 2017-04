Rund eine halbe Million Bürger besitzen den kleinen Waffenschein und haben damit die Erlaubnis, eine Schreckschusswaffe zu tragen. Die Deutschen rüsten auf, aber warum? Reporter Johan von Mirbach will herausfinden, was Menschen an scharfen Waffen so fasziniert. Er besucht die German Rifle Association in Bochum und nimmt an einem Schnupperschießkurs teil. Wie fühlt es sich an, mit einer Pumpgun zu schießen?