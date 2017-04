Der Film führt durch drei Jahrhunderte "Blütenwelten" und erweckt die berühmtesten Fälscher ihrer Zeit zum Leben. "The King" David Hartley, der im 18. Jahrhundert Goldmünzen nachmachte und damit eine ganze Region aus der Armut befreite. Alves dos Reis, dessen Fälschungen beinahe die Bank von Portugal ruinierten und einem gefürchteten Diktator an die Macht verhalfen. Die jüdischen Häftlinge aus dem KZ Sachsenhausen, die von den Nationalsozialisten gezwungen wurden, englische Pfundnoten zu fälschen. Die Nazis hatten geplant, Mengen von Falschgeld über England abzuwerfen, um die Wirtschaft des Kriegsgegners zu schwächen. Und schließlich Jürgen Kuhl, der mit 16,5 Millionen falschen Dollars das Bundeskriminalamt herausforderte - und dem trotz seiner Genauigkeit ein unfassbarer Fehler unterlief, der ihm zum Verhängnis wurde. Christian Berkel deckt in seinem Labor die beliebtesten Geldfälschertricks der vergangenen Jahrhunderte auf und fragt nach den Motiven der Fälscher: Ging es wirklich immer nur ums Geld? Experten vom Bundeskriminalamt und der Bundesbank analysieren die Infrastruktur von Geldfälscherringen und beleuchten die Arbeit der Ermittler. Das Nationale Analysezentrum der Bundesbank gewährt Einblick in seine große Fälschungs-Sammlung. Dort finden sich allerhand kuriose Blüten aus vielen Jahrzehnten - aber auch ganz aktuelle, täuschend echte Euro-Noten. Wer sich über die Mengen an echt aussehenden Dollars und portugiesischen Escudos im Film wundert - Jürgen Kuhl ging noch einmal ans Werk. Dieses Mal aber ganz legal.