Claudia und Mattes erwischen einen Autoknacker auf frischer Tat. Zu Claudias Überraschung ist es ihr Ex-Partner Gerald Renner, der inzwischen als verdeckter Ermittler des LKA arbeitet. Er ermittelt seit fast einem Jahr gegen den international operierenden Autoschieber Kurt Schellmann und hat es bis in den engsten Kreis seiner Mitarbeiter geschafft. Auf Geralds Drängen lässt Claudia ihn entkommen, um seine Ermittlungen nicht zu gefährden. Als kurz darauf eine Razzia gegen Schellmann fehlschlägt, muss Claudia ihren Alleingang wohl oder übel Berger beichten, denn Schellmann ist rechtzeitig gewarnt worden, und der Tipp kam ausgerechnet aus dem PK 21. Offensichtlich steht einer der Kollegen in direktem Kontakt mit dem gefährlichen Autoschieber. Und es ist nicht der erste Geheimnisverrat. Bisher stand Tarik im Verdacht, Informationen zu lancieren. Doch der ist von der dienstinternen Ermittlung vorerst entlastet worden. Wer ist nun der Verräter in den eigenen Reihen? Eine Atmosphäre des Misstrauens macht sich auf der Wache breit. Berger ist fest entschlossen, den Zuträger ausfindig zu machen.