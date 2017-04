Beim ehemaligen Filmstar Elisabeth Hohenfeld wurde eingebrochen. Tarik und Claudia begeben sich in die Villa der Diva und ermitteln. 380 000 Euro samt Safe sind aus ihrem Anwesen verschwunden. Die Tatumstände weisen darauf hin, dass der Einbrecher aus dem näheren Umfeld stammt. Sowohl ihr neuer Galan als auch der chronisch blanke Neffe des Opfers rücken schnell ins Visier der Polizisten. Und tatsächlich, den Ermittlungen zufolge scheinen beide in die Tat verwickelt zu sein. Als durch eine überraschende Wendung auch noch die langjährige Haushälterin in Verdacht gerät, stellt sich bald die Frage: Wer meint es gut mit der Hohenfeld, und wer ist bloß hinter ihrem Geld her? Oder wird hier noch ein ganz anderes, abgekartetes Spielchen gespielt, von dem die Beamten noch nichts ahnen? Wolle jedenfalls entpuppt sich als kenntnisreicher Fan und ist ganz hin und weg von seiner heutigen "Kundin". Jasmin und die Kollegen im EKH dagegen haben es nicht ganz leicht mit einer echten Diva.