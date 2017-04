Ein Paar Füße in ausgelatschten Schuhen, die gemütlich auf einem Kopfkissen ruhen, das ist das Erste, was Tommy und Annika von ihrer neuen Nachbarin zu sehen bekommen. Sie wollen nachsehen, ob es stimmt, dass in der Villa Kunterbunt ein merkwürdiges Mädchen eingezogen ist. Tante Prusselius, die ihre Nase immer in Dinge steckt, die sie nichts angehen, hatte tatsächlich Recht. Denn sie hatte den Polizisten erzählt, in der Villa Kunterbunt wohne jetzt ein Mädchen. Gesellschaft leisten ihr nur "Herr Nilsson", der niedliche Affe, und das Pferd "Kleiner Onkel". Eltern hat sie natürlich. Ihr Vater Efraim Langstrumpf ist König von Taka-Tuka-Land. Und ihre Mutter ist im Himmel. Aber wozu braucht Pippi Eltern? Sie kommt allein klar. Ausgerüstet mit einem Koffer voller Goldstücke und Riesenkräften, kann ihr niemand etwas tun. Weder Tante Prusselius, die sie ins Kinderheim stecken will, noch die Polizisten, die sie verhaften wollen, noch die beiden Gauner, die hinter Pippis Gold her sind. Wer kann einem schon etwas anhaben, wenn man wie Pippi ein ganzes Pferd und mehr stemmen kann? Pippi, Annika und Tommy erleben einen herrlichen Sommer voller Abenteuer, bis eines Tages ein dicker, bärtiger Mann auf Pippis Terrasse steht. Efraim Langstrumpf, König von Taka-Tuka-Land und Kapitän der "Hoppetosse". Er ist gekommen, um seine Tochter, Prinzessin Pippilotta Rollgardina Schokominza Efraims Tochter Langstrumpf, abzuholen in sein Reich.