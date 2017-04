Bibi und ihre Freundin Moni langweilen sich während einer Schlossbesichtigung. So probiert Bibi ihre Hexenkünste aus, mit dem Ergebnis, dass die beiden Mädchen in einem geheimen Zimmer landen. Dort entdecken sie das Porträt von Prinzessin Karla von Klunkerburg, die Bibi sehr ähnlich sieht. Als sich Bibi danach wie eine Prinzessin verhält, ist klar: Sie hat die Junghexenkrankheit. Gegen die gibt es nur ein Mittel: Bibi muss an den Ort ihrer Träume reisen.