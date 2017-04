Mogli, Baghira und Balu sind auf dem Weg zu Rikki Tikki Tavi und wollen sich dessen neuen Bau ansehen. Doch Rikki ist in einen heftigen Kampf mit einer außergewöhnlichen Kobra verwickelt. Die Schlange will es sich in seinem neuen Bau gemütlich machen. Warum ist es so schwierig, diese Kobra zu besiegen? Da fällt Mogli auf, dass Kopf und Schwanz der Schlange unterschiedliche Farben haben. Ob es sich etwa um mehrere Schlangen handelt?