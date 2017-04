Ulme ist dem schrecklichen Sven in die Fänge geraten und droht, auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Es sei denn, Wickie und seine Wikinger mischen den üblen Piraten und dessen Spießgesellen ordentlich auf. Beladen mit Schätzen rudern die Wikinger nach Hause. Sie könnten bester Laune sein, doch leider macht ihnen Ulme mit seinem schrecklichen Gesang einen Strich durch die Rechnung. Kurz entschlossen verfrachten die Wikinger ihren Freund ins Beiboot und ziehen ihn an einer langen Leine hinter dem Drachenboot her. Doch wie aus dem Nichts taucht der schreckliche Sven auf, bemächtigt sich des Beibootes, nimmt Ulme als Geisel und fordert von Halvar die sofortige Auslieferung seiner gesamten Schätze. Andernfalls werde er Ulme als Minenarbeiter verkaufen. Faxe sorgt mit einer übereilten Rettungsaktion dafür, dass mit ihm auch der größte und stärkste Wikinger in die Hände der Piraten fällt. Nur Wickie kann jetzt noch helfen.