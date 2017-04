Clara und Adrian sitzen in der Romantikhütte fest, während William vergeblich nach Clara sucht, um sich mit ihr zu versöhnen. Als Adrian für einen kurzen Moment Handyempfang hat, spricht er Desirée auf den Anrufbeantworter. Während Clara und Adrian in der Hütte ausharren, hört Desirée gemeinsam mit Beatrice Adrians Nachricht ab - Auf Charlottes Rat hin beendet Susan ihre Beziehung mit ihrem Chef in Australien am Telefon. Werner macht ihr derweil erneut Avancen, was André nicht gefällt. Susan zeigt jedoch für keinen der beiden Interesse und sie erhält zudem die Hiobsbotschaft, dass ihr Ex-Liebhaber und Chef sie gefeuert hat. David nutzt die Chance, Tina während einer Kopfschmerzattacke mit einer sanften Nackenmassage näher zu kommen. Fabien leidet darunter, dass Nora wütend auf ihn ist und die Schule wechseln will. Er befolgt Nataschas Rat und organisiert in der Scheune ein romantisches Abendessen, bei dem Natascha erscheint und den Abend mit einer Gesangseinlage rettet.