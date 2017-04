Die Teilnahme an der Stadtmeisterschaft ist in Gefahr, da Sarah erkältungsbedingt beim Training zusammenbricht. Als Sarah anschließend einen Fiebertraum hat, bringt sie sich vor Deniz in eine peinliche Situation. Simone entzieht sich Richard überfordert, kurz bevor es zu einem Kuss zwischen den beiden kommt. Dennoch ist Richard guter Dinge, weil er erkennt, dass Simone ihm zugewandter ist, als sie zugibt. Schließlich lädt er Simone unter einem Vorwand in sein Hotelzimmer ein. Marian kann sich immer noch nicht erklären, warum die türkischen Behörden ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet haben, auf Grund dessen seine Aufenthaltsgenehmigung nicht verlängert wird. Erst ein Besuch bei der Ausländerbehörde öffnet Marian plötzlich die Augen.