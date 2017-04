Die Sorben leben in der sächsischen Oberlausitz und in der brandenburgischen Niederlausitz, sprechen Ober- und Niedersorbisch und sind eine anerkannte Minderheit in Deutschland. LexiTV gibt einen Einblick in die Geschichte dieses westslawischen Volkes und hinterfragt, wie es um die Sprache im Alltag steht. Eine junge Designerin stellt ihre Trachtenmode vor, ein Elektriker präsentiert Ostereier, die er ganz traditionell in Kratztechnik verziert hat und eine Schülerin spielt auf einem Instrument, das nicht nur äußerlich an eine Ziege erinnert, sondern auch wirklich aus Ziegenleder und -fell besteht.