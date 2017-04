Karfreitag ist Feiertag - und trotzdem ist vor dem Bäckerladen von Michael Tschirch in Görlitz der Teufel los. Eine riesige Menschentraube steht vor der "Jesusbäckerei": Die Kreuzwegprozession hin zum Heiligen Grab macht Station an einem Bildstock direkt vor dem Laden. Und "Jesusbäcker" Tschirch bricht mit den Gläubigen das Brot. Das ist salzig, denn schon in der Bibel steht "Gott, du speist dein Volk mit Tränenbrot und tränkst sie mit einem großen Krug voll Tränen." Die Bäckerei ist die vierte Station der größten Karfreitagsprozession Mitteldeutschlands. Der Grund ist 500 Jahre alt: Vor dem Haus in der Görlitzer Nikolaivorstadt steht ein Bildstock aus dem 15. Jahrhundert. Auch eine Kapelle und ein Backhaus soll es hier früher schon gegeben haben, im Volksmund "Jesusbäckerei" genannt. Als Michael Tschirch den Laden 1992 kaufte, wusste er nichts von diesem Spitznamen. Inzwischen trägt er die Bezeichnung mit einigem Stolz. Nach der Kindheit ging sein Glauben zwar ein bisschen verschüttet, aber das änderte sich, als er seine Frau Liane kennenlernte und die beiden ihre Kinder christlich erziehen wollten. Und jetzt soll im ersten Stock der Jesusbäckerei sogar noch eine Herberge entstehen - schließlich führt der Ökumenische Pilgerweg nach Santiago de Compostela direkt am Laden vorbei. Für Wegzehrung jedenfalls ist jetzt schon gesorgt.