Die junge und impulsive Julia setzt alles für ihren Freund Chris aufs Spiel. Ein unbekannter Anrufer fordert von der Kassiererin 30.000 Euro Lösegeld für Chris, der bei einer illegalen Pokerpartie viel Geld verloren hat. In ihrer Not schlägt Julia nicht nur ihren Anlagenberater nieder, sondern überfällt auch noch einen Geldtransporter und schließlich eine ganze Bank. Semir und Paul heften sich an die Fersen der jungen Frau und ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Denn ohne es zu wissen, hat sich Julia bei ihrem Raubzug mit dem Falschen angelegt - mit fatalen Folgen.