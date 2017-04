Chris ist erschüttert, dass Felix sich auch noch gut fühlt, nachdem er seine Tat vor ihm zugegeben hat. Während Lilly ihrem Freund beisteht und sich einmal mehr schockiert darüber zeigt, wie sehr sie sich alle in Felix getäuscht haben, merkt dieser, dass Sunny ihm gegenüber verunsichert bleibt. Während Lilly Chris aus einem Impuls heraus anbietet, eine Falschaussage zu seinen Gunsten zu machen, greift Felix zu einer perfiden Lüge, um Sunny wieder zu besänftigen... Während Alexander immer noch davon ausgeht, dass Jonas sein Abitur durchzieht, fliegt der mit seinem Entschluss, sein Abi zu schmeißen, vor Paul auf. Verständnislos redet er Jonas ins Gewissen, Maren und Alexander wenigstens nicht weiter anzulügen. Doch gerade als Jonas sich dazu durchringt, Alexander die Wahrheit zu gestehen, konfrontiert der ihn enttäuscht damit, inzwischen Bescheid zu wissen... Nach der Auseinandersetzung mit Jasmin steckt Emily in der Klemme. Wenn sie der Produktionsfirma eine Absage macht, läuft Tussi Attack Gefahr, eine hohe Konventionalstrafe zahlen zu müssen. Sophie sieht nur noch einen Weg: Emily muss sich mit der hartnäckigen Producerin erneut in den Verhandlungsring begeben und hoch pokern. Doch als Emily Sophies Rat befolgt, schießt sie etwas übers Ziel hinaus und muss befürchten, alles noch schlimmer gemacht zu haben...