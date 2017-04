Dominic Toretto (Vin Diesel) kehrt aus seinem südamerikanischen Exil nach Los Angeles zurück, um Rache für den Mord an seiner Freundin zu nehmen. Dort kreuzen sich seine Fahrwege mit jenen des einstigen Rivalen Brian O'Conner (Paul Walker). Der FBI-Agent ist auf der Jagd eines Drogenbarons. Unabhängig voneinander folgen Toretto und O'Conner einer Spur zu einem illegalen Rennen, wo sich die beiden alsbald gegenüberstehen. In der Folge erhalten sie Zugang zu einer Autogang von Drogenschmugglern. Nur als Verbündete kann es ihnen gelingen, die Bande zu infiltrieren und von innen zu zerstören. Dass O'Conner vor Jahren ausgerechnet Torettos bildhübsche Schwester sitzen liess, macht die Aufgabe nicht einfacher. Für diesen vierten Teil der Filmreihe kehrt Justin Lin, der Regisseur des Vorgängers, zurück zu deren Wurzeln und vereint die Besetzung des Erstlings, womit sich der deutsche Verleihtitel erklärt. Auch dieser Teil hält mit rasanter Action in Atem, bei der physikalische Gesetze mitunter dank Computertricks auf verblüffende Weise ausser Kraft gesetzt werden. Lin war auch für den fünften Film besorgt, der am Sonntagabend, 9. April 2017, um 22.00 Uhr ansteht, "Fast & Furious Five".