'Das gab's doch nicht?!' Das denken viele Teenager beim Anblick von Pocketkameras, Wählscheibentelefonen oder Trockenhauben. In der neuen RTL-Sendung "Comeback oder weg?" werden die Kinder von ihren Promi-Müttern und -Vätern Janine Kunze, Verona Pooth und Hugo-Egon Balder auf die Probe gestellt und dürfen viele ausgestorbene Sachen ausprobieren! Wer weiß, was das für antiquierte Dinge sind, wie sie heißen und wie man sie benutzt? Schließlich müssen die Promikinder entscheiden: haben diese heute nicht mehr alltäglichen Produkte ein "Comeback" verdient oder gehören sie 'weg'? Es gibt drei Promiteams: Janine Kunze mit Tochter Lili Mari (13), Verona Pooth und Sohn San Diego (13) sowie Hugo-Egon Balder mit seinen Kindern Saliha (16) und Canel (15). In entspannter Wohnzimmeratmosphäre präsentieren die Eltern ihren überraschten Kids die 'kuriosen Dinge'. Dabei gibt es viele erstaunte Gesichter, denn welcher Teenager kennt heute noch z.B. Toilettenpapier-Püppchen fürs Auto oder das 'Pong'- Videospiel? Dazu werden in kurzen Einspielfilmen Originalaufnahmen der vergangenen Jahrzehnte mit den Dingen gezeigt. Neben den Promikindern werden ausgestorbene Güter auch anderen Kids präsentiert. In der Rubrik "RetroBox" geben junge Leute ihr Wissen zu antiquierten Sachen zum Besten. Kommentiert wird das Geschehen von einer zeitlosen Stimme, die beide Generationen kennen: Synchronsprecher Andreas Fröhlich, die Stimme u.a. von Bob Andrews von den drei Fragezeichen. "Die drei ???" gehören zu den erfolgreichsten Hörspielproduktionen der Welt.