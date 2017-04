Filmmogul Walt Disney verspricht seinen beiden Töchtern, aus ihrem Lieblingsbuch "Marry Poppins" einen Film zu machen. Doch der ehrgeizige Plan des erfolgreichen Mäuse-Schöpfers scheint nicht aufzugehen, da sich die exzentrische und äußerst sture Autorin des Werks, P.L. Travers, beharrlich weigert, Disney die Filmrechte zu verkaufen. Erst nachdem Travers zunehmend in finanzielle Bedrängnis kommt, willigt sie 1961 in ein Treffen mit Walt Disney und den Produzenten in Los Angeles ein. Doch die resolute Britin ist in keinster Weise bereit, Kompromisse bei der Adaption ihres Buches zu machen, zumal Disney unbedingt ein Musical aus ihrer "Mary Poppins" machen möchte. Vor allem die Zusammenarbeit mit dem Drehbuchautor Don DaGradi und den Komponisten Richard und Robert Sherman sind geprägt von Diskussionen und der konstanten Ablehnung der Autorin. Doch schon bald zeigt sich, dass P.L. Travers extreme Abwehrhaltung neben ihren künstlerischen Einwänden auch persönliche Gründe haben, die mit ihrem verstorbenen Vater Travers Goff zusammenhängen.