Beruflich auf der Überholspur, welcher Mann hält das aus? Kathrin ist Wirtschaftsmathematikerin und will endlich den Richtigen finden. Andi ist Gärtner und hat die Trennung von seiner Ex noch nicht ganz überwunden. Beim Speed-Dating gibt er sich als Anwalt aus und trifft auf die angebliche Krankenschwester Kathrin. Charmante Komödie über zwei Verliebte, die das klassische Rollenmodell auf den Kopf stellen, mit Johanna Christine Gehlen und Tobias Licht in den Hauptrollen.