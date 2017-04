Aufregung im Hause Voß: Eine Austauschschülerin aus Amerika kommt für zehn Tage zu Besuch. Die Nachbarn Wawczinek laden sich auch gleich ein, denn Alfred Wawczinek spricht laut seiner Frau perfekt Englisch. Doch am Flughafen gibt es eine kleine Überraschung. Erna heißt eigentlich Ernie und ist ein junger Mann. Caro und Milli sind begeistert von Ernie. Beide versuchen, ihn zu beeindrucken. Selbst beim Kinobesuch mit Ernie muss Caro mit harten Tricks arbeiten, um ihre kleine Schwester endlich los zu werden. Doch Milli zahlt es ihr heim. Mama tut alles, damit Ernie sich wie zu Hause fühlt. Natürlich übertreibt sie. Gerade als sich Caro und Ernie ein wenig näher kommen, werden sie von Henry, Mama und Milli überrascht. Im Hause Voß steigt eine Halloween-Party. Ernies Abreise steht bevor. Familie Voß überhäuft den Jungen mit Abschiedsgeschenken. Doch bevor er zurück nach Amerika geht, muss Ernie noch zur Sparkasse. Caro begleitet ihn. Kaum stehen sie am Schalter, wird die Sparkasse überfallen. Ernie bleibt ruhig und ist überzeugt, dass Mama den Überfall inszeniert hat. Unbefangen bietet er dem Bankräuber Hilfe an und übergibt ihm auch noch sein Geld und seine Uhr. Für Ernie ist das alles nur ein Spiel, bis er bemerkt, dass der Überfall echt ist.