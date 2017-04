Sind die Ägypter wirklich so faul und überheblich, wie Julius Cäsar behauptet? Das kann und will die schöne ägyptische Herrscherin Kleopatra nicht auf sich und ihrem Volk sitzen lassen! Zum Beweis beauftragt sie den Architekten Numerobis, der einen prächtigen Palast errichten soll - binnen drei Monaten. Ein prunkvolles Gebäude soll es werden. Wenn die zeitgerechte Fertigstellung gelingt, muss sich Cäsar für seine üble Nachrede entschuldigen. Sollte der Palast jedoch nicht binnen der Frist fertig werden, wird der Architekt den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen. Keine schönen Aussichten für Numerobis. Der begibt sich umgehend an die Pläne und trommelt ein ganzes Heer von Arbeitern zusammen. Doch Numerobis hat seine Schwierigkeiten, nichts geht wirklich voran. So bittet er den Druiden Miraculix, einen alten Freund, um Hilfe. Der reist sofort an. Mit von der Partie sind natürlich Asterix und Obelix. Zu dritt sollten die Gallier wohl in der Lage sein, den Palast im Handumdrehen fertigzustellen. Doch als Cäsar begreift, dass er seine Wette verlieren wird, sabotiert er den Bau mithilfe seiner Legionen. Ein gefundenes Fressen für Asterix und Obelix, die den Römern endlich mal wieder ordentlich eins auswischen können...