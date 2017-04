Oscar Diggs - von allen nur Oz genannt - ist ein mittelmäßiger Zauberkünstler und betreibt einen kleinen Wanderzirkus. Er genießt einen zweifelhaften Ruf, die Frauen lieben ihn, die Männer könnten ihn zum Teufel jagen. Als der Gewichtheber des Zirkus' herausfindet, dass Oz seiner Frau schöne Augen macht, tritt Oz die Flucht in einem Heißluftballon an. Doch dann gerät er in einen mächtigen Wirbelsturm. Als sich die Fahrt beruhigt, findet er sich in einem geheimnisvollen Land wieder - in Oz. In diesem glauben alle, er sei ein großer Magier, der ihr Land retten wird. Er begegnet den drei wunderschönen Hexen Theodora, Glinda und Evanora, die ihm von einer Prophezeiung erzählen, die ihn bereits angekündigt habe. Zunächst ist Oz von der ganzen Aufmerksamkeit, die ihm entgegengebracht wird, begeistert - erwarten ihn doch Reichtum und Ruhm im Übermaß. Doch dann gerät der kleine Zirkus-Magier in eine schwierige Situation: Er soll den Einheimischen wirklich bei ihren Problemen helfen - mit Magie. Wie gut, dass er ein Spezialist der Illusion und Täuschung ist. In dem geflügelten Affen Finley und dem jungen Porzellanmädchen findet der Trickzauberer treue Weggefährten, mit denen er gemeinsam den Kampf gegen die bösen Mächte aufnimmt. Wird Oz die Prophezeiung erfüllen und zum mächtigsten Zauberer von Oz werden?