In dieser Ausgabe von "Hirschhausens Quiz des Menschen" überrascht Moderator und Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen mit ungewöhnlichen Einblicken in Körper und Gesundheit. Es geht zum Beispiel um den Mythos "Multitasking". Telefonieren, dabei dem Kollegen schnell eine Frage beantworten und nebenher noch Kaffeekochen. Oft behauptet man von sich selbst "Multitasking-fähig" zu sein. Aber kann das menschliche Gehirn die verschiedenen Aufgaben wirklich parallel verarbeiten? Und wie viele Dinge können die Prominenten in der Show tatsächlich gleichzeitig bewältigen? Augen und Ohren auf bei "Hirschhausens Quiz des Menschen"! Es treten gegeneinander an: Entertainer Jürgen von der Lippe zusammen mit Moderatorin Enie van de Meiklokjes, Turner-Star Fabian Hambüchen und Moderatorin Ulrike von der Groeben sowie Schauspielerin Anja Kling mit ihrem Kollegen Hans Sigl. Außerdem begrüßt Eckart von Hirschhausen ganz besondere Gäste: Familie Tammen aus Schleswig-Holstein sah im vergangenen Jahr in "Hirschhausens Quiz des Menschen" wie man mit Herzdruckmassage Erste Hilfe leisten soll. Als Christian Tammen selbst einen Herzinfarkt erlitt, erinnerte sich seine Frau Ilona an die Tipps aus der Sendung und begann sofort mit der Wiederbelebung mit Erfolg.