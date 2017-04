Nach einem Betriebsausflug der Bootswerft Stolze in eine Westernstadt, erleidet die Geschäftsführerin Michaela Stolze am nächsten Morgen einen Zusammenbruch und wird ins Krankenhaus eingewiesen. Sie leidet seit mehreren Jahren an starker Diabetes und muss sich regelmäßig mit Insulin versorgen. Doch hat sie wirklich vergessen, ihr Medikament zu nehmen? Der Arzt glaubt nicht daran, zumal die Frau nackt im Saloon gefunden wurde. Die Situation bleibt zunächst rätselhaft und wirft Fragen auf. Hauptkommissarin Olga Lenski und Polizeihauptmeister Krause treffen bei ihren Ermittlungen auf die Mitarbeiter der Bootswerft, die nicht viel Gutes über ihre neue Chefin zu sagen haben. Der Firma geht es schlecht, und Michaela Stolze führte ein strenges Regiment, um dringend notwendige Veränderungen durchzusetzen scheinbar auch gegen den Willen ihrer Mitarbeiter. Während sie im Krankenhaus um ihr Leben kämpft, kommt es zu einem weiteren Vorfall: Ein hochprozentiges, giftiges Lösungsmittel wurde in die Infusion der Kranken geschüttet - kein Zweifel, das ist ein Mordversuch. Aber wer hat ein Motiv? Wer steckt hinter dem Mordanschlag? Konstrukteur Gisbert Franke, dessen Gefühle von seiner Chefin nicht erwidert werden? Michaelas Vater Ludwig Stolze, der behauptet, seine Tochter zu hassen, weil sie seine Firma in den Ruin treibt, oder Werftleiter Jens Petzold , der Angst hat, den neuen Herausforderungen nicht gewachsen zu sein?