GP von Bahrain, Training in Sakhir. Sergej Sirotkin überzeugte 2016 und 2015 in der GP2-Serie mit jeweils Rang drei. Nun darf der Renault-Reservefahrer mit vermehrten F1-Einsätzen rechnen: „Er wird mehr Gelegenheiten an Freitagen erhalten“, verspricht Teamchef Cyril Abiteboul dem Russen.