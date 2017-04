Das Projekt "Kunst mit Klos", ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer Künstlerinnen und Künstler, fand in München in der Zeit vom 12. bis 17. Mai 2014 statt. Die Idee bestand darin, mobile Toiletten als Kunstwerke auszustellen oder als Ausstellungsorte zu benutzen. An verschiedenen Standorten innerhalb der alten Stadtmauern Münchens arbeiteten die Künstler ganz verschiedene Ideen und Konzepte aus. Biografien: Funda Gül Özcan geb. 1984 in Garmisch-Partenkirchen, seit 2006 Bildhauergeselle, 2010-2013 Meisterschülerin und Diplom an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Prof. Stephan Huber Maximilian Schmölz geb. 1986 in Trostberg, seit 2007 Studium an der Akademie der Bildenden Künste in München bei Matthias Wähner, seit 2009 Studium der Erziehungswissenschaften und Nordistik an der LMU München, 2009 "Walden 3", Rathausgalerie, München Jeong-Lin Lim geb. 1983 in Seoul (Süd-Korea), 2012 Abschluss bei Prof. Hendrik Dorgathen an der Kunsthochschule Kassel Kati Liebert geb. 1982 geb. in Nowokusnezk (Rußland), seit 2004 Studium an der Kunsthochschule Kassel mit dem Schwerpunkt Fotografie und Neue Medien, 2012 Meisterschülerin bei Prof. Johanna Schaffer Klaus von Gaffron geb. 1946 in Straubing, 1973-78 Akademie der Bildenden Künste in München seit 1979 freischaffender Künstler seit 1992 Vorsitzender des Berufsverbands Bildender Künstler München und Oberbayern