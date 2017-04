In Jollywood sind die 7Z - der fröhliche Happy, der niesende Hatschi, der spaßige Seppl, der schüchterne Pimpel, der grimmige Brummbär, der schläfrige Schlafmütz und der einfallsreiche Chef - die Stars! Tapfer geben die glorreichen sieben Zwerge alles, um ihre schöne Heimat gegen die hinterhältigen Zauberer Grim und Hildy Düsterlich zu verteidigen. Das machthungrige Ehepaar hat es sich in den Kopf gesetzt, Königin Höchstangenehm zu entthronen und die Herrschaft in Jollyland zu übernehmen. Dumm nur, dass den 7Z ihre überbordende Tollpatschigkeit manchmal einen kleinen Strich durch die Rechnung macht.