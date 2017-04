Die New Yorkerin Megan war eben noch verlobt, doch plötzlich ist sie wieder Single und dazu noch arbeitslos. Nachdem sie ihren Ex-Verlobten mit seiner neuen Freundin trifft, beschließt sie sich die Zeit mit Onlinedating zu vertreiben. Auch ihre beste Freundin will, dass Megan mal wieder unter Leute kommt und so beschließt die frischgebackene Single-Dame einen Neueinstieg ins Liebesleben über einen unkomplizierten One Night Stand zu wagen. Kurzerhand verabredet sie sich mit ihrer Online Bekanntschaft Alec. Als sie sich am nächsten Morgen verabschieden wollen, merken sie plötzlich, dass die Wohnung über Nacht eingeschneit wurde und es für Megan keine Möglichkeit gibt nach Hause zu kommen. So wird aus einer Nacht ein längerer Aufenthalt als zunächst angenommen.