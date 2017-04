Seit Jahrhunderten pilgern Menschen, auf der Suche nach sich selbst und nach Gott. Schon zum zweiten Mal pilgert auch Heike Götz durch den Norden. Diesmal von Greifswald nach Bad Doberan. Sie wird begleitet von vier weiteren Pilgern: der Studentin Christina Reinke, dem Schmied Patrick Schloßer, dem evangelischen Diakon David Barth und dem Moderator Philipp Schmid. Der Film begleitet ihre Reise. Jeden Tag müssen die fünf Pilger bis zu 35 Kilometer laufen, um die jeweilige Herberge zu erreichen. Werden sie den richtigen Weg finden? Wie werden sie sich verstehen? Wird es ein Weg ohne Streit und ohne Verletzungen? Welche Art von Menschen werden ihnen begegnen? Werden die Pilger ihren Alltag hinter sich lassen können und heil am Ziel in Bad Doberan ankommen? Für Heike Götz wird es eine Pilgerreise in ihre eigene Vergangenheit. Die erste Etappe führt sie an ihren Geburtsort Grimmen in Mecklenburg-Vorpommern. Hier ist sie aufgewachsen. Überall findet sie Erinnerungen an ihre Jugend. Für die beliebte NDR-Moderatorin ist es eine besonders persönliche Reise. Am Ende hoffen jedoch alle, sich selbst und Gott auf diesem langen Weg zumindest einen Schritt nähergekommen zu sein.