Geplantes Thema: - Warum wird Bier meistens in getönte Flaschen abgefüllt? Bier wird wegen der UV-Strahlung meistens in getönte Flaschen gefüllt. Aber warum gibt es dann auch durchsichtige Bierflaschen? Vince Ebert betreibt Feldforschung, heute Abend in "Wissen vor acht - Werkstatt".