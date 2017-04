Es ist ein früher Einsatz für das Team: Der Besitzer eines Autohauses für Luxuskarossen, Holger Lohmann, wird am Morgen nach seinem Junggesellenabschied schwer verletzt und alkoholisiert eingeliefert. Offensichtlich wurde er von einem Auto angefahren, doch vom Täter fehlt jede Spur, Zeugen gibt es nicht, und der Notruf wurde anonym verständigt. Der Unfallwagen, ein Jaguar aus Lohmanns eigenem Autohaus, kann schnell ausfindig gemacht werden. Als sich auch noch das Band der Überwachungskamera als gestohlen erweist, scheint der Verdacht naheliegend, der Täter komme aus Lohmanns näherem Umfeld. Claudia, Mattes und Co. haben dazu jeweils eine ganz eigene Theorie: Ist es möglich, dass sich ein Beziehungsdrama hinter der Tat verbirgt? Oder stecken Lohmanns Azubis dahinter? Vielleicht wurde der Wagen auch gar nicht gestohlen, sondern nur "ausgeliehen"? Zwischen all den handfesten Theorien ihrer Kollegen hat es Melanie am ersten Arbeitstag nach ihrem Klosterbesuch in Nepal nicht leicht, ihre "spirituellen Mitbringsel" an den Mann zu bringen.