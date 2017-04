Poetry Slam ist im MDR-Programm die letzte Lücke im Comedybereich. Nun wird sie geschlossen und Poetry Slam kommt nach vielen Jahren endlich wieder ins Fernsehen. Mit dabei sind 16 der aktuell am meisten umherreisenden, erfolgreichsten und vor allem prägendsten Slam-Poet*innen des deutschsprachigen Raumes. Diese treten in jeweils vier Folgen gegeneinander an, am Ende gibt es noch das große Finale der Gewinner*innen aller Einzelfolgen. In der ersten Folge sind dabei: Jan Philipp Zymny, zweifacher deutschsprachiger Meister im Poetry Slam, Gewinner des Jurypreises des Prix Pantheon sowie des Nightwatch Talent Awards. Wenn er nicht gerade gestandenen Kabarettist*innen die Auszeichnungen wegnimmt, dann lehnt der junge Slam- und Stand up-Poet gern Einladungen zum RTL Comedy Grand Prix ab. Fatima Moumouni ist Bayernmeisterin 2012, Vizechampionesse der U20-Meisterschaften 2012 und engagiert sich gegen Rassismus und für Empowerment muslimischer Jugendlicher. Florian Wintels ist Niedersachsen- und Bremen-Meister 2013 und 2016 und studiert Popmusik und Medien. Das ist extrem cool. Um trotzdem auf dem Teppich zu bleiben, macht er das Ganze aber in Paderborn. Jason Bartsch lebt freiwillig im Ruhrgebiet. Soll's ja geben. Er ist Poetry-Slam-Landesmeister und Träger des Nachwuchsförderpreises Literatur in NRW. Und Gitarre spielen kann er bestimmt auch noch. Es moderieren die beiden Comedians und Musiker Julius Fischer und Christian Meyer, bekannt als Duo "The Fuck Hornisschen Orchestra" und Moderatoren der MDR-Comedy Mixed Show "Comedy mit Karsten".