Um nach ihrer Amnesie mehr über sich selbst zu erfahren, wendet sich Charlotte an Nils. Weil sie früher leidenschaftlich gerne fotografiert hat, macht sie sich mit ihrer Kamera auf die Suche nach Motiven. Dabei trifft sie auf Werner auf der Pirsch, der gerade auf ihr Fotomotiv - einen Hirschen - schießen möchte - Clara und Adrian tauschen beim Junggesellinnen-Abschied einen missglückten Kuss aus. In einem Tagtraum holt Clara Adrians Geständnis wieder ein. Desirée und Beatrice können Nüssle überwältigen. Beatrice verkündet im "Fürstenhof", dass die Angst um ihre Tochter ihr ungeahnte Kräfte verliehen habe und dass sie nun geheilt sei. Adrian entscheidet sich derweil nach einem Moment der Sehnsucht nach Clara, der Hochzeit mit William fernzubleiben und versichert Desirée, dass er wie geplant mit ihr verreisen möchte. Melli ist stolz auf ihre Hochzeitstorte, bis sie die von Susan und André heimlich gebackene "Reservetorte" entdeckt und sich hintergangen fühlt. Sie wirft André vor, insgeheim hinter Susan her zu sein.