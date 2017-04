Sydney und Mathis zelebrieren ihr Glück auf ihrer Abschiedsfeier. Als Sydney dann auch noch Gunter ihre verbliebenen Hotel-Anteile zurückgibt, gehen sie und Mathis unbeschwert in ihre gemeinsame Zukunft in Portugal. Britta bekommt Timo nicht aus dem Kopf. Dabei ist klar: Aus ihnen darf nichts werden. Sie ist erleichtert, dass ihr Umgang rein freundschaftlich zu sein scheint. Ein kleiner Funke entzündet dann jedoch endgültig ihre Leidenschaft - Eliane lernt in Italien Helen kennen, die mit ihrem Mann, dem Archäologen Arne, an einer Ausgrabung teilnimmt, um so wieder an die Romantik am Beginn ihrer Ehe anzuknüpfen. Völlig überraschend trifft sie zudem auf Torben, der wegen Zoll-Problemen seines Mandanten, des Reeders Feddersen, in Italien ist. Sie rät Torben, sich an Arne zu wenden, der sich mit den Behörden vor Ort auskennt. Swantje ist am Boden zerstört, "JC" hat kein Praktikum für sie geplant. Als Sigrid begreift, dass Swantje die Tochter ihrer Jugend-Freundin Helen ist, verspricht sie ihr zu helfen -