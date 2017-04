Wonach suchen Sie im Garten? Nach Erholung? Nach Ertrag? Oder einfach nur nach der Schönheit der Natur? Was es auch ist, in dieser Sendung werden Sie fündig. Zu all den genannten Aspekten zeigt LexiTV Wissens- und Sehenswertes. Zum Beispiel beeindruckende Aufnahmen der heimischen Gartenflora und -fauna. Berichtet wird außerdem über einen neuen Trendsport, der mit Gartenarbeit zu tun hat - und über ein sächsisches Gewächshaus, das vor mehr als 100 Jahren zu den modernsten der Welt zählte und heute immer noch funktioniert.